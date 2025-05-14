الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

145 شهيدا ومصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان  اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 20 شهيدا و125 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع  إلى 52 ألفا و928 شهيدا و119 ألفا و846 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

txt

ولي العهد السعودي: نسعى لوقف التصعيد بالمنطقة وإنهاء الحرب في غزة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن استشهاد 29 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع.

 25 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات الآخرين 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن 25 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات الآخرين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأضاف بصل في تصريحات لوكالة فرانس برس، أوردتها صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أن أربعة فلسطينيين آخرين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية على غرب خان يونس، جنوبي القطاع.

توقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي

وبعد يوم من توقف قصير الأمد لإطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر، أسفر القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفى في خان يونس أمس عن استشهاد 28 شخصًا على الأقل، بحسب الدفاع المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

ولي العهد السعودي: نسعى لوقف التصعيد بالمنطقة وإنهاء الحرب في غزة

ترامب: نريد مستقبلا آمنا وكريما لشعب غزة

الأكثر قراءة

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الدوري المصري على حافة الانهيار.. غزو أندية الشركات ورجال الأعمال يعجل بكلمة النهاية!

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

حسين لبيب يتوجه لفرنسا، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية