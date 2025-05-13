تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي

وشهد تشكيل بيراميدز تغييرات كثيرة بغياب فيستون ماييلي ورمضان صبحي ومهند لاشين عن قائمة الفريق.

الزمالك ضد بيراميدز

ووصل فريق نادي بيراميدز استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويسعى بيراميدز وصيف الدوري الممتاز لحصد النقاط الثلاثة لاستعادة الصدارة من الأهلي في الصراع على لقب الدوري فيما يأمل الزمالك صاحب المركز الثالث للعودة لسكة الانتصارات في المسابقة متمسكا بأمل ضعيف في إنهاء للدوري بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.