محافظ الجيزة: توفير 1191 فرصة عمل بالقطاع الخاص وتعيين 150 شابًا من ذوي الهمم

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قيام مديرية العمل بالجيزة بصرف منحة شهر رمضان ومنحة عيد الفطر لعدد ٢٢ ألفا و٢٠٥ عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات بالمديرية.

الحد من مشكلة البطالة

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل على الحد من مشكلة البطالة من خلال عدة محاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل، أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات لنشر ثقافة العمل الحر، أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.



واستعرض محافظ الجيزة، مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية وجاء في مقدمة الجهود قيام المديرية بتوفير ١١٩١ فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وتعيين ١٥٠ شابًا من أبنائنا ذوي الهمم وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب .

توفير فرص العمل الجديدة للشباب



وأضاف المحافظ أنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية العمل بالتفتيش على ١١٩ منشأة يعمل بها ١١٩٢٣ عاملًا وأسفر ذلك عن تحرير ١٢٨ محضرًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم، كما تم التفتيش على ٤١ منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، يعمل بها ١٥٠٢٠ عامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل أنه تم تنفيذ ٤ ندوات خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، استفاد منها ٨٥ عاملًا، بالإضافة إلى استخراج ٣٩٠٥ شهادات قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.

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