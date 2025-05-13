تحرك عاجل من "البيئة" تجاه شكوى سكان زهراء المعادي من حرائق يومية

أعلنت وزارة البيئة عن تشكيل لجنة من ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بمعاينة الموقع، وذلك لفحص الشكوى التي رصدتها وزارة البيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر سكان منطقة زهراء المعادي، من حرائق يومية.

تضرر سكان منطقة زهراء المعادي، من حرائق يومية

وتبين أن أحد المشروعات السكنية الموجودة بالقاهرة الجديدة تقوم بالتخلص من المخلفات الموجودة بالموقع في المنطقة الواقعة بين محمية وادي دجلة طريق السخنة - الغردقة.

وعلى الفور وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة التأكيد على الشركة العاملة بالقاهرة الجديدة بتغطية المخلفات منعا للتأثيرات الصحية والبيئية على حياة المواطنين.

كما وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع السيد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بضرورة توفير معدات للتدخل فورا.

توجيهات الحكومة لمنع تكرار الحرائق

وبناء على توجيهات محافظ القاهرة تم توجيه معدات الهيئة للسيطرة على الحرائق، كما تقوم وزارة البيئة من ناحية أخرى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات ضد الشركة المسببة لهذه الأضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.