خبير استراتيجى: تكرار اقتحام الأقصى من جانب المستوطنين لن يتوقف

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى، أن تكرار اقتحام عشرات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة وأداء طقوس تلمودية مستغلين الأوضاع فى قطاع غزة، وهو الأمر الذى يكشف نيتهم الخبيثة تجاه هذا الرمز للمسلمين جميعا من خلال العمل على الهيمنة على الأقصى وتهويد القدس العربية.

أحد أشكال الإرهاب الديني والسياسي

وأوضح فى تصريح لـ"فيتو"، أن ممارسة إسرائيل لهذه الأعمال يعد شكلا من أشكال الإرهاب السياسي والدينى الذى تمارسه ضد أصحاب الأرض، وعلى الدول العربية أن تعمل فى التصدى لهذا الأمر، وأنه لابد أن تتدخل الدول العربية لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.



الجماعات المتطرفة تحكم إسرائيل



وقال الدكتور رفعت سيد أحمد: إن كل الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلى وكذا العلمانية توافق على جرائم حكومة نتنياهو، وبالتالى ما تقوم به إسرائيل فى الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي نتيجة عملية طوفان الأقصى والفشل الإسرائيلي فى تحقيق أهدافه من الحرب على غزة.



هيكل سليمان المزعوم



وواصل حديثه، قائلا: إن نتيجة الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي ومزاعمه القائمة على الأساطير التلمودية حول هيكل سليمان ومعها القوى العلمانية، أرادوا أن يجذبوا الانتباه الإسرائيلي بعيدا عن حالة التفكك من خلال خلق عداء جزئى لتجميع الآخرين حول عدو مشترك وهو العرب والمسجد الأقصى خاصة وهم يرون العرب العدو الأول لهم، وبالتالى فهم إذا أرادوا تجميع الفرقة يقومون بعمل بربرى ضد العرب أو الأقصى.



الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدتهم



وتابع أن هذه الجرائم الاسرائيلية جزء من عقيدتهم فإسرائيل لا تعيش إلا بالعنف، وتسمى ثكنة عسكرية لأنها دولة منذ نشأتها ليس لها دستور ينظم حياتها مثل باقى الدول، مضيفا أنها دولة أنشئت على أساس العنف على أيدى عصابات.



أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 114 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

مصر تحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس

وشددت مصر على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وحذرت من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.



ودعت مصر المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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