هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

شهدت ثروات 10 من أغنى أثرياء العالم، زيادة قوية تخطت 43 مليار دولار، إثر الإعلان عن صفقات ضخمة من العيار الثقيل خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض أمس الثلاثاء، قفزت بثرواتهم إلى 1.718 تريليون دولار مقابل 1.675 تريليون دولار قبل الزيارة بليلة واحدة.

صفقة إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي

وقفزت ثروة الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» نحو 6 مليارات دولار أمس، في حين ارتفعت حوالي 40 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، مع ازدهار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي للشركة الذي أدى إلى ارتفاع كبير لأسهمها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة ثلاثة تريليونات دولار بعد اتفاقها على بيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي في السعودية لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أطلقها صندوق الثروة السيادي بالمملكة العربية السعودية، وأنهى سهم الشركة تعاملات أمس مرتفعًا 5.6% ليسجل 129.93 دولار.

صفقة ماسك لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

وقفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس» و«إكس» و«تسلا» و«ستار لينك» 11 مليار دولار، مع إعلانه موافقة السعودية على استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» في قطاعات الطيران والملاحة البحرية داخل المملكة.

وأضاف ماسك، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالعاصمة الرياض، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتوسيع نطاق خدمات «ستارلينك» في المنطقة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أنه يطمح أيضا إلى إدخال سيارات «تسلا روبوتاكسي» ذاتية القيادة إلى المملكة، دون تحديد موعد زمني لذلك، قائلًا: «أعتقد بأن وجود المركبات الذاتية القيادة في المملكة سيكون أمرًا مثيرًا، إذا كنتم منفتحين على ذلك».

صفقة أوراكل لتقنيات الحوسبة السحابية

ارتفعت ثروة مؤسس «أوراكل» (Oracle) لاري إيلسون 6.1 مليار دولار، بعد إعلان الشركة أنها ستستثمر 14 مليار دولار في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشر القادمة لتوفير أفضل تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في العالم للمملكة.

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