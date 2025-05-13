الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلق على زيارته للمملكة: يوم عظيم في السعودية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليوم يوم عظيم في المملكة العربية السعودية.

 

السعودية تشيد المباني والبنى التحتية في دول أخرى تتساقط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا أحب الحروب وأفخر باتفاقات أبراهام التاريخية وآمل بانضمام السعودية إليها.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي على الهواء إن  السعودية تشيد المباني، والبنى التحتية  في دول أخرى تتساقط.

وأضاف ترامب: منذ تسلمي القيادة عدنا إلى القوة في الداخل والخارج ومهمتنا هي الوحدة في مواجهة الإرهاب.. نريد أن يعرف الشرق الأوسط بالتجارة وليس الفوضى وبتصدير التكنولوجيا وليس الإرهاب.

 

استراحة قصيرة وتناول القهوة السعودية

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

 

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

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ترامب الرئيس الأمريكى السعودية المملكة العربية السعودية الشرق الأوسط

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