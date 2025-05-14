الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

جانب من متابعة انطلاق
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو

أكد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة لم تتلقى أية شكاوى بخصوص الامتحانات. 

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وكان الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، تفقد انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في يومها الأول.  

تفقد معهد فتيات عين غصين 

كما تفقد لجنة معهد فتيات عين غصين الإعدادية والتي تضم معاهد (لجنة فتيات عين غصين، معهد فتيات سرابيوم، فتيات دندش)، يرافقه عبد الباقي الحداد، مسؤول أمن المنطقة.  

جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو

وصول عملية الإسماعيلية 

وتأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، من عملية وصول الأسئلة إلى جميع اللجان في موعدها المحدد، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات. ثم تفقد فضيلته لجنة معهد عين غصين الابتدائية والتي تضم معاهد (لجنة عين غصين الابتدائية، معهد الضبعية الابتدائي) التابعة لإدارة فايد التعليمية.  

و اطمأن رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام سير العملية الامتحانية، وتناقش مع الطلاب حول مستوى الأسئلة، موصيًا رؤساء اللجان بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء النفسي للطلاب.   

جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو
جانب من متابعة انطلاق الامتحانات، فيتو

طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية 

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى)، والنحو والصرف، وفي نهاية جولته تمنى فضيلته لجميع الطلاب التوفيق والسداد. 

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