الحزب الناصري: تصريحات ترامب بشأن مستقبل الفلسطينيين، تحوّل إيجابي يمكن البناء عليه دوليا

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يعكس بوضوح ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، ويؤكد مجددًا على أن مصر تتحرك برؤية استراتيجية متكاملة تضع أمن واستقرار المنطقة فوق كل اعتبار، ويعكس أيضا رؤية وطنية ناضجة تتسق مع متطلبات المرحلة، وتعكس إيمان الدولة المصرية بضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية دون إبطاء.

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن جاء في توقيت مهم بالتزامن مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج العربي، وفي ظل وساطة معقدة للإفراج عن الرهائن وضمان وقف إطلاق النار، معتبرا أن الترحيب المصري بتصريحات ترامب بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني، يُعد قراءة واعية لأي تحوّل إيجابي يمكن البناء عليه دوليًا لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وواصل حديثه، قائلا: إن الموقف المصري لا يكتفي بالدعم السياسي والمعنوي، بل يتضمن دعوة واضحة وعملية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وهي عناصر أساسية تمهد الطريق لتنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا أن مصر ليست فقط طرفًا فاعلًا في الملف الفلسطيني، بل شريكًا رئيسيًا في أي تسوية سياسية قادمة.

موقف مصر من السلام العادل والشامل في المنطقة

وتابع: الموقف المصري يثبت أن مصر ستظل في مقدمة الصفوف الداعمة للسلام العادل والشامل، وأن تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية والسياسية تعبّر عن ضمير الأمة العربية بأكملها، وتُشكّل صمام أمان في مرحلة من أخطر مراحل النزاع في المنطقة.



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