الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

إصابة قوية تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد استبعاد لاعب من قائمة الملكي لمواجهة ريال مايوركا، المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا.


إصابة حارس ريال مدريد 
 

وأكد الميرينجي، في بيان طبي على موقعه الرسمي: "يغيب أندري لونين عن قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام ريال مايوركا، بسبب تعرضه لكدمة في يده اليمنى خلال تدريب الأمس".


وأضاف البيان: "خرج لونين من قائمة المباراة، وتم استبداله بالحارس فران جونزاليس".

يذكر أن قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا تشهد أيضا غياب كل من: إدواردو كامافينجا - داني كارفاخال - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - فينيسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز - رودريجو جويس.

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