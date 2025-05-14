الأعلى في تاريخ الملكي، ريال مدريد يستعد لإعلان تجديد عقد فينيسيوس

اقترب ريال مدريد من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق، بعد أن تم الاتفاق منذ فترة على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

فينيسيوس الأغلى في تاريخ ريال مدريد

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن الإعلان الرسمي سيتم في الأسبوع التالي لنهاية الدوري الإسباني.

وأوضح البرنامج أن عقد فينيسيوس، الذي كان ممتدًا حتى عام 2027، سيتم تمديده حتى عام 2030، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا صافيًا يتراوح بين 20 و22 مليون يورو.



يذكر أن صحيفة آس الإسبانية، كشفت سابقا أن العقد الجديد سيجعل فينيسيوس صاحب أعلى راتب في ريال مدريد، متفوقًا على الوافد الجديد كيليان مبابي، الذي يتقاضى 15 مليون يورو سنويًا.

وكانت تقارير ماضية قد أفادت بأن فينيسيوس رفض عرضًا ضخمًا بقيمة مليار يورو من أحد أندية الدوري السعودي، مفضلًا البقاء بقميص ريال مدريد والاستمرار في كتابة تاريخه داخل قلعة "البرنابيو".

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