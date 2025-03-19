الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

اليوم، اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية بعد استئناف إسرائيل عدوانها على غزة

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

يعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية فى دورة غير العادية، على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بناء على طلب دولة  فلسطين بعد استئناف إسرائيل لحرب الإبادة  الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أوقعت أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى في قطاع غزة منذ فجر الأمس وذلك تزامنًا مع قطع  إسرائيل  للكهرباء عن السائل الذي يدخل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليها.
 

وأمس  الثلاثاء قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك،  إن السلطة الفلسطينية تقدمت للأمانة العامة بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وأضاف العكلوك في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية» أن من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية «التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

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الإبادة الجماعية التطهير العرقي مستوى المندوبين الدائمين الشعب الفلسطيني إسرائيل فلسطين

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