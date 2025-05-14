تحية لجهاز الشروق.. ولكن!

المهندس بسام الشيخ رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، لا يكف عن متابعة حركة الحياة داخل المدينة، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وفرض الانضباط فيها؛ فتارة يتابع بنفسه ميدانيًا صيانة الطرق والمرافق والحدائق العامة، وتارة يزيل الإشغالات في الطرق ومخالفات المباني لتيسير حركة الناس..

وقد نجح في ذلك بصورة تدعو للإعجاب وتجعلنا نطلب منه- شأنه شأن أي رئيس جهاز في المدن الجديدة- أن يسارع الخطى لإزالة الحفر من الشوارع، ذلك أنها إجراءات قد لا تكلف كثيرًا لكن تركها على تلك الحال له عواقب وخيمة في إعاقة حركة المارة، وإحداث تلف في السيارات.



ومع دخول الصيف نرجو أن تنشط عربات الرش التي تحارب الناموس والحشرات الضارة التي يكثر وجودها في تلك المدن نظرًا لري الحدائق بمياه الصرف المعالجة، وهو ما يحتاج لانتظام تلك العربات في الرش بمواعيد منتظمة لتخفيف الآثار الضارة لانتشار البعوض الذي يؤثر سلبًا على صحة المواطن وينغص عليه نومه وحياته.



وعلى ذكر الحدائق ورغم ما يبديه رئيس جهاز الشروق من اهتمام بالتشجير ورفع كفاءة الطرق من خلال أعمال الزراعة وزرع النخيل ورعاية الحدائق العامة، حتى بدت في صورة جيدة لكننا ندعوه لزيادة التركيز على زراعة الأشجار والمزروعات في الشوارع الفرعية أو غير الرئيسية..

فأغلب اهتمام عمال الزراعة يذهب للميادين والطرق الرئيسية، ويتراخون في رعاية ما دون ذلك، ومثل هذا الأمر من الأهمية بمكان؛ إذ تمثل تلك الزراعات والحدائق رئة تتنفس منها بنايات تقبع في جوف التصحر!



ظاهرة أخرى تحتاج لعلاج رشيد، وهى انتشار الكلاب الضالة في الشروق كما في غيرها من المدن المجاورة بل في مصر كلها، وتلك ظاهرة تحتاج لمعالجة بيطرية حكيمة، فقد كثرت الكلاب وعلت أصوات نباحها وباتت مصدر إزعاج للسكان، كما بات بعضها مصدر تهديد وخطورة على الحياة وخصوصًا المسعورة منها التي تتحين الفرصة لعقر الصغار والكبار وترويع الآمنين..

ناهيك عما تفعله تلك الكلاب بصناديق القمامة التي تتكالب عليها لتتخطف طعامها من دخل تلك الصناديق ثم تترك آثارها على الطريق الذي تتناثر القذارة فيه بفعل تلك الكلاب.



ناهيك عن انتشار ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا وهى تربية واستئناس الكلاب واصطحابها للشوارع وفي السيارات، وتركها أحيانا تطارد المارة وتثير الذعر بينهم وهي ظاهرة يلزمها تطبيق القانون المنظم لتلك المسألة بحسم..

خصوصًا أن البعض يقتنيها من باب الوجاهة والمباهاة الاجتماعية، وبعضهم للاتجار فيها، دونما نظر إلى ما يقتضيه الشرع الذي حدد ضوابط صارمة في اقتناء مثل تلك الكلاب، إذ نهى النبي ﷺ عن ذلك بقوله: (من اقتنى كلبًا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان) فهل يليق بمن يسمع هذا الحديث أن يصرَّ على تربية الكلاب في بيته؟!



تحية لكل يدٍ تعمل في صمت، وتواصل الليل بالنهار لأداء الأمانة والعمل على راحة المواطن وتحقيق رضاه الذي يمثل في رأي أهم علامات نجاح المسئول أي مسئول في موقعه!

مدينة الشروق تحتاج وتستحق جهدا أكبر لنراها تقترب من مدينتي المتوفر بها كل ما يهم الإنسان ويسعده.

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