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جامعة عين شمس تشارك بفعالية في المهرجان الأول للفنون الشعبية لتحالف جامعات القاهرة الكبرى

جامعة عين شمس في
جامعة عين شمس في المهرجان الأول للفنون الشعبية، فيتو

 شارك الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، في افتتاح المهرجان الذي أقيم بحضور رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، وهم: الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بالإضافة إلى قيادات من المجلس الأعلى للجامعات وشخصيات فنية وثقافية بارزة.

جامعة عين شمس تشارك بفعالية في المهرجان الأول للفنون الشعبية لتحالف جامعات القاهرة الكبرى

 ويأتي ذلك في إطار فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى للفنون الشعبية، الذي نظمته جامعة بنها، شهدت جامعة عين شمس حضورًا وتفاعلًا مميزًا.

 

وقد قدمت فرقة الفنون الشعبية بجامعة عين شمس عرضًا فنيًا نال استحسان الحضور، حيث جسدت من خلاله جوانب متنوعة من التراث المصري الشعبي الغني في مختلف محافظات مصر. عكست اللوحات الفنية التي قدمها طلاب جامعة عين شمس عمق وأصالة الفنون الشعبية المصرية، مما يعزز من أهداف المهرجان في الحفاظ على الهوية والتراث المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين على حرص جامعة عين شمس على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة التي تساهم في إثراء الحياة الطلابية وتعزيز الوعي بالتراث والهوية الوطنية، مشيدًا بجهود جامعة بنها في تنظيم هذا المهرجان الهام الذي جمع جامعات الإقليم تحت مظلة الفن والتراث.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بالمستوى المتميز الذي ظهرت به جميع الفرق المشاركة، ومن ضمنها فرقة جامعة عين شمس، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المهرجانات في تعزيز دور الأنشطة الطلابية وتوعية الشباب بالتراث المصري الأصيل.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت الإشراف الإداري  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب - ادارة النشاط الفني بالادارة العامة لرعاية الشباب.

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