الأحد 11 مايو 2025
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اتحاد طلاب جامعة بنها يكشف تفاصيل إغماء 24 طالبة أثناء امتحان تربية رياضية

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أصدر اتحاد طلاب جامعة بنها، بيانا بشأن إغماء طالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة بنها، نتيجة اصابتهم بهبوط بسبب درجات الحرارة المرتفعة، أثناء إجراء امتحان عملي بالكلية.

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وأضاف بيان جامعة بنها  أنه أظهرت الإسعافات الأولية وبروتوكول العلاج تحسن الحالة الصحية لجميع الطالبات، وتماثل جميعهن للشفاء، دون تسجيل أي حالات وفاة، وبلغ عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى 24 حالة.

وبحسب البيان فإن الدكتور ناصر الجيزاوي - رئيس جامعة بنها،  والدكتورة جيهان عبد الهادي - نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني - المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، زاروا الطلاب  يرافقهم وفد من اتحاد طلاب جامعة بنها برئاسة الطالب عبد الوهاب الفوهر - نائب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد إسلام بركات - أمين اللجنة الإعلامية العليا، الحالة الصحية للطالبات للاطمئنان عليهن.

استكمل البيان أن جميع الحالات الآن بحالة صحية مستقرة، وتم السماح بخروجهن من المستشفى بعد التأكد من تمام شفائهن، وذلك برفقة أولياء الأمور، وتقرر إلغاء امتحان الجري لمسافة 500 متر، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطالبات.

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