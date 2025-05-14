الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مشروع تطوير ضريح الإمام الشعراوي بدقادوس

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد ضريح الشيخ الشعراوي، فيتو

قام اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بزيارة لمشروع تطوير ضريح الإمام الشعراوي بدقادوس. 

وذلك في إطار متابعته الشخصية المستمرة لأعمال تطوير ضريح إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي بمسقط رأسه بقرية دقادوس مركز ميت غمر، وبمناسبة قرب الانتهاء من المشروع.

وخلال جولته، شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة تذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يضمن إنهاء المشروع في الوقت المحدد ليصبح الضريح والمنطقة المحيطة به وجهة حضارية تليق بمكانة الإمام الشعراوي وبأهالي الدقهلية وزوارها من داخل مصر وخارجها.

 

وأكد "مرزوق" أن الإمام الشعراوي يعد أحد الرموز الدينية والفكرية التي يفخر بها المصريون والعرب والمسلمون في العالم، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتكريم رموزها في مختلف المجالات، من خلال الحفاظ على إرثهم وتطوير الأماكن المرتبطة بهم، تقديرًا لعطائهم الذي أثرى الإنسانية جمعاء.

وأثنى محافظ الدقهلية على انتظام سير الأعمال بموقع الضريح، مشيدا بجهود فرق العمل على الأرض، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لاستكمال الأعمال بأعلى جودة ممكنة.

وتم خلال الزيارة استعراض الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على احتياجات الموقع من دعم إضافي في إطار حرص المحافظة على إنجاز المشروع بالشكل الأمثل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامام الشعراوى الدعم والمساندة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي محافظ الدقهلية موقف التنفيذي مركز ميت غمر محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

ساخرون، حكاوى زمان.. محمود‭ ‬السعدني‭ ‬جدنا‭ ‬خوفو‭ ‬ووراثة‭ ‬الهرم.. ‬وعمل‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬عمال‭ ‬التراحيل

عميد تجارة عين شمس يوجه بدمج طلاب ذوي الإعاقة بالأنشطة

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 12 طن دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية