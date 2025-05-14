محافظ الدقهلية يتفقد مشروع تطوير ضريح الإمام الشعراوي بدقادوس

قام اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بزيارة لمشروع تطوير ضريح الإمام الشعراوي بدقادوس.

وذلك في إطار متابعته الشخصية المستمرة لأعمال تطوير ضريح إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي بمسقط رأسه بقرية دقادوس مركز ميت غمر، وبمناسبة قرب الانتهاء من المشروع.

وخلال جولته، شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة تذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يضمن إنهاء المشروع في الوقت المحدد ليصبح الضريح والمنطقة المحيطة به وجهة حضارية تليق بمكانة الإمام الشعراوي وبأهالي الدقهلية وزوارها من داخل مصر وخارجها.

وأكد "مرزوق" أن الإمام الشعراوي يعد أحد الرموز الدينية والفكرية التي يفخر بها المصريون والعرب والمسلمون في العالم، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتكريم رموزها في مختلف المجالات، من خلال الحفاظ على إرثهم وتطوير الأماكن المرتبطة بهم، تقديرًا لعطائهم الذي أثرى الإنسانية جمعاء.

وأثنى محافظ الدقهلية على انتظام سير الأعمال بموقع الضريح، مشيدا بجهود فرق العمل على الأرض، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لاستكمال الأعمال بأعلى جودة ممكنة.

وتم خلال الزيارة استعراض الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على احتياجات الموقع من دعم إضافي في إطار حرص المحافظة على إنجاز المشروع بالشكل الأمثل.

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