علوم بنها تناقش "دور الذكاء الاصطناعي في البحث الجنائي"

نظمت كلية العلوم بجامعة بنها ندوة علمية تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي ودوره في البحث الجنائي " لطلاب برنامج ”العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية " بمقر جامعة بنها بالعبور، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور، والدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو ريا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فوزي رئيس قسم علم الحشرات، والخبير زكريا عبد الحميد الخبير في مكافحة جرائم الاحتيال المادي والالكتروني بأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، والدكتور أحمد عبد الرءوف منسق البرنامج.



وقال الدكتور محمد هيكل: إن الندوة تتناول التقدم الهائل الذي شهده العالم خلال العقدين الماضيين في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، وكيف أصبحت هذه التقنيات تلعب دورًا في العديد من المجالات، بما في ذلك مجال العدالة الجنائية.

كما تناولت الندوة توضيح كيف بدأت العديد من الدول استخدام هذه التقنيات بشكل واسع للتنبؤ بالجرائم كجزء من جهودها لتعزيز الأمن، حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في تقديم أدلة دامغة إلى الجهات القضائية حول الجرائم، إلى جانب توفير معلومات ودلائل إلى الأجهزة الأمنية لفك ألغاز الجرائم المعقدة، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب دورًا مهمًّا وحساسًا بجانب الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية الجنائية.

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