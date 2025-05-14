الليرة تقفز 24.7% بعد إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

خطفت الليرة السورية الأضواء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، حيث سجلت العملة السورية ارتفاعات كبيرة مقابل مختلف العملات، بالتزامن مع توالي الإشادات والترحيب الدولي والعربي بالقرار الذي ينتظر السوريون أن يرتقي باقتصاد بلدهم، وواقعهم المعيشي.

لقاء الشرع وترامب في السعودية

وفي أول اجتماع بين رئيسي الدولتين منذ 25 عاما، ينتظر السوريون أي إشارات إيجابية إضافية من لقاء الشرع وترامب، المقرر له اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.

الليرة السورية، فيتو

ويأمل السوريون بتحولات جذرية في اقتصاد بلادهم، عبر فتح الأسواق أمام السلع الأساسية وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية؛ ما ينعش الإنتاج المحلي، ويعزز الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد السوري.

الليرة السورية تقفز أمام الدولار

سجلت الليرة السورية تحسنا كبيرا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية عقب إعلان القرار، حيث ارتفعت بنحو 24.7%، وتم تداولها عند حدود 8500 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع، بعدما بلغت في وقت سابق أمس الثلاثاء 10600 ليرة للشراء 10700 ليرة للبيع.

وقبل إعلان العقوبات بساعات قليلة، أصدر البنك المركزي السوري نشرة جديدة للأسعار الرسمية الليرة السورية، ليسجل الدولار 11000 ليرة بعدما كان 12000 ليرة في النشرة السابقة.

ترحيب عربي ودولي

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لـ«رويترز»: إن سوريا ترحب بتصريحات ترامب الأحدث بشأن رفع العقوبات، وتنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة.

وأضاف أن سوريا مستعدة لتعزيز العلاقات مع أمريكا على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن إعلان ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بوقف العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفا: "يأتي ذلك انسجاما مع ندائي المستمر لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال".

كما أعلنت البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، ولبنان ترحيبها بالقرار، وعدته خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.

رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها أدت دورًا مهمًّا، لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض: «سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق».

وتابع: «حان وقت تألقها. سنوقف العقوبات جميعها. حظًا سعيدًا يا سوريا، أظهري لنا شيئًا مميزًا للغاية».

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