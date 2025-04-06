الأحد 06 أبريل 2025
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اقتصاد

سعر الليرة السورية أمام الدولار بالسوقين الرسمي والموازي

الليرة السورية -
الليرة السورية - فيتو

سعر الليرة السورية، استقر سعر الليرة السورية أمام الدولار، خلال حركة تعاملات الأحد 6 أبريل 2025، بالسوقين الرسمية والموازية بسوريا.

وحدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 10.600 ليرة للشراء، و10.700 ليرة للبيع.
 

اقرا التالى: الليرة السورية تحاول التعافي أمام الدولار، وصلت لهذا المستوى اليوم

 

الدولار فى سوريا - فيتو 
الدولار فى سوريا - فيتو 

ضريبة باهظة على الواردات السورية 

 جاء فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة باهظة على الصادرات  السورية، بنسبة 41%، على الرغم من أن حجم الصادرات ليس كبيرا نظرا لوجود العقوبات، يُعتبر رسالة سياسية واضحة للضغط على الحكومة السورية، بهدف دفعها إلى الامتثال لمطالب الإدارة الأمريكية المعلنة وغير المعلنة.
ونظرا لوجود عقوبات، فإن حجم صادرات السوق السورية قليل وليس له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، حيث تقتصر على بعض المنتجات الزراعية وصناعة المنسوجات والصناعات الحرفية اليدوية.

 

الدولار فى سوريا - فيتو 
 سعر الليرة السورية

 

سعر صرف الدولار فى المركزي السوري

سجل نحو 10.600ليرة للشراء، و10.700 ليرة للبيع.
 

سعر صرف الدولار في السوق السوداء

تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية وجاءت كالتالى: 

سجل فى دمشق 10.675 ليرة للشراء، و10.775 ليرة للبيع.
سجل فى حلب 10.675 ليرة للشراء، و10.775 ليرة للبيع.
-وسجل فى إدلب نحو 10.675 ليرة للشراء، و10.775 ليرة للبيع.

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