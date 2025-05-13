مصر للطيران للخطوط الجوية توقع بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية

وقع قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عددًا من بروتوكولات التعاون مع بعض الوزارات والمؤسسات الوطنية والجامعات المصرية.

ويأتي ذلك في إطار سعي مصر للطيران_الناقل الوطني المصري إلى توسيع نطاق خدماتها السياحية وتعزيز التكامل بين أنشطتها المختلفة، وفي خطوة تستهدف تعميق دور الناقل الوطنى مصر للطيران في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

شهد مراسم التوقيع الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية، حيث وقع أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بروتوكولات تعاون مع كلٍ من وزارة الثقافة ممثلة في نقابة المهن التمثيلية ووقع عنها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ووقع عنها أحمد الصادق رئيس المصلحة والأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، ومؤسسة نهضة مصر للصحافة والإعلام ووقع عنها الدكتور أحمد محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، وجامعة الملك سلمان الدولية ووقع عنها الدكتور تامر محمد عباس عميد كلية السياحة والفنادق، وجامعة بنها الأهلية ووقع عنها الدكتور تامر سمير عبد المجيد رئيس الجامعة.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى تقديم وتنفيذ العديد من الخدمات السياحية والتى تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية والبرامج السياحية الخارجية والسياحة الداخلية إلى جانب خدمات الحج والعمرة.

تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف جهات الدولة

وفى هذا السياق أكد الطيار محمد عليان أن هذه الشراكات تأتي في إطار استراتيجية مصر للطيران لتعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف جهات الدولة مشيرا إلى أن الناقل الوطني مصر للطيران تسعى دائما إلى التوسع في تقديم خدمات سياحية مختلفة تلبي احتياجات المؤسسات والجهات المختلفة مضيفا أن قطاع السياحة (الكرنك) يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين أنشطة الشركة في مجالات الطيران والسياحة والثقافة.

ومن جانبه أكد أشرف راتب أن قطاع السياحة (الكرنك) يعد أحد الأذرع الحيوية لشركة مصر للطيران حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات السياحية واللوجستية من خلال فرق متخصصة تمتلك خبرات واسعة بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للعملاء في جميع مراحل الرحلة المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.