بسام راضي: فوز المركزي للمحاسبات بمنصب مراجع "الفاو" لأول مرة في تاريخ المنظمة

أعلن بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما أنه تم أمس انتخاب الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع قانونى ومحاسبي لمدة ٦ سنوات قادمة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنظمة منذ نشأتها التى تعد من أكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتبلغ ميزانياتها مليارات الدولارات ولها سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية فى جميع أنحاء العالم.

بسام راضى: الاختيار جاء نتيجة جهد متواصل لمدة سنة كاملة قامت بها السفارة في روما

كما أوضح السفير بسام راضي أن ذلك الاختيار جاء نتيجة جهد متواصل لمدة سنة كاملة قامت بها السفارة في روما منذ بداية العام الماضى ٢٠٢٤ بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم الاختيار خلال عدة مراحل وصولا إلى المرحلة النهائية الشهر الحالى التى ضمت قائمة مختصرة لثلاث دول فقط هم: مصر وبريطانيا والفلبين، وذلك من ضمن عدد من الدول الغربية الكبرى التى تقدمت بملفات، حيث فازت مصر بالأغلبية فى عملية التصويت النهائية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في الاختيار لتتفوق على العرض البريطانى والعرض الفلبيني بالرغم من انهما من أشهر مدارس المراجعات المحاسبية والقانونية في العالم.

بسام راضي: اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر إنجازا كبيرا وشهادة للخبرة المصرية العريقة

أضاف السفير بسام راضي أن اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر إنجازا كبيرا وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال، كما يفتح الآفاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالإضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.

قام بعرض ملف الجهاز المركزى وفد من الجهاز برئاسة السيدة الدكتورة منال محمد خيري وعضوية كل من المستشار محمد عبد الحليم شريف مستشار رئيس الجهاز المركزى، والمحاسب محمود عبد الكريم محمد، وفاطمة الزهراء مراجع أول، الذين حضروا من القاهرة للشرح الفنى التفصيلي للعرض المصرى بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة روما.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه المستشار محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام ١٩٤٢ كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من إيرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.

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