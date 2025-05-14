حملة موسعة على مخازن الخردة العشوائية بمدينة دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملة موسعة لضبط مخازن الخردة التي تعمل بشكل غير مرخص وعشوائي داخل المدينة، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وإدارة شؤون البيئة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وضمن جهود لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

حملة موسعة لضبط مخازن الخردة التي تعمل بشكل غير مرخص وعشوائي بدمياط

اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية البيئة والمظهر العام

استهدفت الحملة المرور على مواقع تخزين الخردة العشوائية التي تفتقر إلى التراخيص وتسبب تشويهًا للمظهر الحضاري للمدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى تحسين النظافة العامة والحد من التلوث الناتج عن تراكم تلك التشوينات العشوائية. كما تسعى الحملة إلى الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ضبط المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة وسلامة الشوارع.

مناشدة للمواطنين بالالتزام بمواعيد جمع المخلفات

من جانبها، جددت محافظة دمياط مناشدتها للمواطنين بضرورة التعاون والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لجمع المخلفات، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، مؤكدة أن إلقاء المخلفات في الشوارع يُعد سببًا رئيسيًا في انتشار التلوث والحشرات والحيوانات الضالة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويؤثر سلبًا على المظهر الجمالي للمدينة.

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