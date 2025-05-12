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محافظات

خلال لقاء على هامش منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية"

محافظ دمياط يبحث مع رئيس "بلديات اليونان" سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، كونستاتس كوماس رئيس الاتحاد المركزي للبلديات في اليونان، وذلك على هامش فعاليات منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث دار اللقاء حول تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 

الأثاث والصناعات الخشبية في صدارة المشهد

استعرض محافظ دمياط خلال اللقاء المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها، مؤكدًا أن أبناء دمياط يتميزون بحب العمل والإتقان، مشيرًا إلى أن المحافظة تعد من أبرز مراكز الصناعات الوطنية وعلى رأسها صناعة الأثاث ذات الصيت المحلي والدولي، إلى جانب الصناعات الغذائية، وصناعة السفن واليخوت، والحلويات الدمياطية المعروفة بجودتها العالية

 

تعزيز التعاون في السياحة والتسويق العقاري

كما أشار المحافظ إلى الإمكانات السياحية الكبيرة بالمحافظة، لا سيما في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة اللتين تتمتعان بموقع متميز وشواطئ خلابة تؤهلهما لجذب السياحة المائية، بالإضافة إلى فرص واعدة في قطاع التسويق العقاري.

 

تطلعات لفتح أسواق جديدة وتبادل صناعي

أكد الدكتور الشهابي خلال اللقاء تطلع محافظة دمياط إلى فتح آفاق تعاون مع الجانب اليوناني لدعم قطاع الأثاث من خلال إقامة معارض للترويج للمنتج الدمياطي في السوق اليونانية وتعزيز فرص التصدير، كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون في مجالات أخرى منها دعم القطاع السياحي وبحث إنشاء فروع لمصانع الأحذية اليونانية داخل دمياط بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

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