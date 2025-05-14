الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بجديلة لليوم الثالث على التوالي

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في مستشفى تأمين جديلة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثالث على التوالي، مستشفى التأمين الصحي بجديلة، لمتابعة سير العمل مدى التغيير في مستوى الأداء بناء على زياراته خلال الأيام الماضية وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بالالتزام.

المرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين

كما أكد المحافظ على مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

 

محافظ الدقهلية يتفقد عيادات التأمين الصحي بجديلة

كما تفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين.

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