لليوم الثاني، محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بجديلة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، مستشفى التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة، لمتابعة تغيير مستوى الأداء بناء على زيارته أمس، مصطحبا معه الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، وتبين تلافي كافة الملاحظات التي رصدها المحافظ بالأمس، وفتح أبواب الصيدليات لصرف الأدوية مبكرا، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين.

لليوم الثاني على التوالي، مستشفى التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة

والتقى محافظ الدقهلية بالمدير الجديد لمستشفى التأمين بجديلة، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام وذات الأسلوب، كما أكد المحافظ على مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

تفقد عدد من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين.

وكان كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق لتغيبهما عن العمل حتى الساعة التاسعة صباحا وتوقف العمل بالصيدليات، بالرغم من وجود العديد من المرضى والمترددين، ووجود الصيادلة داخل صيدلية المستشفى وعدم التشغيل، وعدم صرف الأدوية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.

مفتش صحة رصد مخالفات …محافظ الدقهلية يصدر قرار عاجل باحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ونائبه للتحقيق

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ الدقهلية داخل مستشفي التأمين الصحي بجديلة، امس الأحد وكلف "مرزوق" الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بإحالة مدير المستشفى ونائبه للتحقيق وتحريك مدير المستشفى من موقعه لمكان آخر، لعدم أدائه لمهام وظيفته بالشكل المطلوب الذي يلبي احتياجات المرضى، وأضاف المحافظ أنه أثناء زيارته المفاجئة، تواجدت إحدى مفتشات الصحة التي رصدت تلك المخالفات وعرض تقرير بتلك المخالفات.

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