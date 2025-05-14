بدء الدراسة الميدانية لمشروع "الأداة الذكية" لإدارة المخلفات الصلبة بدمياط

انطلقت اليوم الدراسة الميدانية لمشروع الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بالتعاون بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، وبمتابعة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

اجتماع تنسيقي لمشروع الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة

وشهد ديوان عام المحافظة اجتماعًا تنسيقيًا ضم المهندس شكري حسين استشاري إدارة المخلفات الصلبة بـUN-Habitat، ومهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة، إلى جانب الأستاذ سمير عتريس رئيس مركز ومدينة دمياط، ومحمود فايد مدير إدارة الأزمات والكوارث، وممثلين عن مدينة رأس البر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

دمياط ورأس البر في المرحلة الأولى من التطبيق

وتشمل المرحلة الأولى من الدراسة مدينتي دمياط ورأس البر، حيث تركز الفرق الميدانية على رصد معدلات تولد المخلفات في المدن والقرى وتقييم الكفاءة التشغيلية لعمليات الجمع والنقل والمعالجة. كما يعمل الفريق على تحليل الوضع المؤسسي والإداري لمنظومة المخلفات في المحافظة وتقدير الإيرادات والمصروفات لتحديد الفجوة التمويلية.

وفي الوقت ذاته يجري التعرف على خصائص المخلفات ومكوناتها وكثافتها، مع تحليل البيانات لتحديد الفجوات وطرح التدخلات ذات الأولوية واستكشاف الفرص الاستثمارية الممكنة ضمن إطار خطة رئيسية لإدارة المخلفات وفق مفهوم الإدارة المتكاملة والمستدامة.

عرض النتائج في ورشة ختامية

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الدراسة الميدانية بورشة عمل تُعقد بحضور محافظ دمياط والقيادات التنفيذية وممثلي UN-Habitat ووزارة التنمية المحلية، حيث سيتم عرض المخرجات النهائية والتوصيات لاستكمال مسار تطبيق الأداة الذكية وضمان تحقيق أفضل المعايير في إدارة المخلفات الصلبة بما يخدم صحة وسلامة المواطنين ويحافظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.