18 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية على مخابز المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم عددا من المخابز البلدي بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة في جولة صباحية مفاجئة.

محافظ الدقهلية في جولة علي المخابز

حيث تابع أعمال المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في وزن الرغيف أو تجميع البطاقات التموينية أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

وفي هذا السياق ضبط محافظ الدقهلية أثناء جولته أحد المخابز يقوم بتجميع الخبز ولدية نقص بوزن الرغيف وعلى الفور كلف مباحث التموين بسرعة تطبيق أقصى عقوبة مع عدم إغلاق المخبز وشدد المحافظ على الالتزام بوزن الرغيف، مشيرا لوجود عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين.

محافظ الدقهلية يلتقي بالمواطنين أمام المخابز

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت، وكلف وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز وتحرير محاضر ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المحددة لهم، ولن يتسامح مع صاحب مخبز يجمع البطاقات ويترك المواطنين ينتظرون ساعات طويلة للحصول على حصتهم من الخبز.

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