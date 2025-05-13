محافظ الدقهلية يتابع أعمال استلام وتوريد محصول البنجر من المزارعين (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال توريد وتسليم محصول البنجر من المزارعين إلى شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وأكد على ضرورة التأكد من مطابقة الكميات الموردة للمواصفات، وخلوها من الشوائب لضمان جودة أعلى ونسبة أكبر من السكر الناتج، مؤكدا على دعمه الكامل لتذليل أي عقبات.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال استلام وتوريد محصول البنجر من المزارعين إلى شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر

وقال محافظ الدقهلية إن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة، لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي، كما يعد القطاع الأكثر استيعابا للعمالة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد دائمًا على ضرورة الارتقاء بالقطاع الزراعي وضرورة العمل على استصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية والري الحديث، وترشيد المياه، وزراعة الأصناف الحديثة ذات الإنتاجية العالية والدورة الزراعية القصيرة لتحقيق أقصى عائد إقتصادي وتقليل استخدام المياه من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

زيارة إلى مصنع الدقهلية للسكر

من جهته قام المهندس محمد السيد علي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، ورئيس اللجنة الإقليمية للمحاصيل السكرية بالدقهلية والمهندسة عبير معن ابو بدير مدير إدارة المحاصيل السكرية بالدقهلية ومقرر اللجنة الإقليمية بالمحافظة بزيارة إلى مصنع الدقهلية للسكر، بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية برئاسة الدكتور مصطفى عبد الجواد، والدكتور أحمد عبد المجيد أمين المجلس.

توجهت اللجنة الإشرافية برئاسة وكيل الوزارة إلى شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وكان في استقبالهم الكيميائي محمود نور الدين رئيس المصانع، والمهندس خيري فتحي رئيس القطاع الزراعي بشركة الدقهلية، وأبدى ترحيبه بالزيارة، وكذلك الكيميائي حاتم السيد مدير إدارة الرقابة بمصنع الدقهلية للسكر.

مراحل تسليم محصول البنجر

وعقدت اللجنة اجتماعا في المصنع، كما تابعت سير العمل داخل المصنع من مرحلة الوقوف على الميزان وأخذ العينات العشوائية للتحليل ومعرفة نسب السكر والشوائب، وصولًا إلى الاطمئنان على مستحقات مزارعي البنجر، وتم التنبيه على المزارعين بضرورة الإلتزام بالتنظيف التام للبنجر، لأن العروش الخضراء له حينما تؤخذ وتفرم مع العينة بطريقة عشوائية، تؤدى إلى حدوث انخفاض في نسب السكر بالعينة، لذا يجب تنظيف البنجر جيدا لأهمية أعمال النظافة، ولزيادة نسب السكر بالمحصول.

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