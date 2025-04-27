الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

السلع التموينية: نتحمل 132 قرشا دعما لكل رغيف خبز وهكذا أنهينا أزمة البيض

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية تناقش موازنة السلع التموينية

أكد الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، المشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 152 قرشا، ويحصل عليه المواطن بـ 20 قرشا.

مناقشة موازنة هيئة السلع التموينية 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أثناء مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين.
 

تكلفة دعم رغيف الخبز

وأشار ممثل وزارة التموين، إلى أن الدولة تتحمل 132 قرشا دعما عن كل رغيف خبز.

وفيما يتعلق بالسكر، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن هناك اكتفاء ذاتى من السكر.

خطة إنهاء أزمة أسعار البيض

وكشف تفاصيل حل أزمة البيض في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه تم التعامل مع الأزمة بمبدأ العرض الطلب، حتى انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ.

ونفى المشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجود أي شكاوى من نقص الدقيق للمخابز.

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