تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب رباعي الفريق وهم، فينيسيوس جونيور، أوريلين تشواميني بالإضافة إلى رودريجو ولوكاس فاسكيز عن مباراة ريال مايوركا بالاضافة لغياب إدواردو كامافينجا، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي للإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، رامون، أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: بيلينجهام، داني سيبايوس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، أردا جولر.



قائمة ريال مدريد لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو، فران جارسيا، راوؤل أسينسيو، جاكوبو رامون، ديفيد خيمينيز، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونيوز، جونزالو.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 75 نقطة.

وتلقى ريال مدريد هزيمة في الجولة الماضية بكلاسيكو الليجا، من منافسه وغريمه برشلونة بنتيجة 4-3.

ويتصدر برشلونة الترتيب الآن بفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، ومايوركا في المركز التاسع بـ 47 نقطة.

ويحتاج برشلونة إلى نقطتين فقط لتأمين تتويجه بالدوري الإسباني هذا الموسم، وقد يحسم اللقب اليوم، حال تعادل ريال مدريد أو هزيمته أمام مايوركا، أو يحسمه يوم الخميس إذا حقق الفوز على خصمه إسبانيول.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا



تذاع مباراة ريال مدريد ضد مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

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