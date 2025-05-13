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رياضة

رودريجو يغادر مصابا، ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مايوركا (فيديو)

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

اختتم  ريال مدريد تدريباته استعدادا لمواجهة  نظيره مايوركا، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني 2024-2025.

وتعرض البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد، للإصابة في المران مما استدعى خروجه من الملعب.

 

وشهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الثلاثاء غياب 8 لاعبين قبل المباراة المقبلة ضد مايوركا حيث غاب عن المران كل من: ديفيد ألابا، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، داني كارفخال، فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر وإدواردو كامافينجا.

 

وعلى الرغم من غياب هذه الأسماء، شهدت التدريبات أيضًا حضور عدد كبير من لاعبي الأكاديمية الذين يسعون للمشاركة في اللقاء القادم.

 

 

وتعد مواجهة مايوركا هي الأولى بعد تأكد رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد رسميًا بنهاية الموسم بعد إعلانه مدربًا لمنتخب البرازيل.

وبات النادي الملكي قاب قوسين أو أدنى من خسارة الدوري الإسباني، إذ يحتاج برشلونة إلى نقطتين فقط لحصد اللقب، مما يعني أن التعادل ضد مايوركا أو الخسارة يمنح لقب الليجا إلى النادي الكتالوني حتى قبل مواجهة إسبانيول في الديربي مساء الخميس.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني 

 وتقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 36 من الدوري الإسباني غدا الأربعاء 14 مايو 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً  بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

 تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ريال مدريد أمام مايوركا قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا برصيد 75 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر بعد خسارة الكلاسيكو في الدوري.

في المقابل، يأتي ريال مايوركا في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، ويسعى للحفاظ على تواجده بأحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، إذ يتنافس مع رايو فاييكانو على المركز المؤهل لدوري المؤتمر.

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