تشابي ألونسو يطلب التعاقد مع 3 لاعبين بشكل عاجل قبل توليه تدريب ريال مدريد

بات تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا لفريق ريال مدريد، مسألة وقت فقط، وسيوقع عقدا حتى 2028، عقب رحيله عن باير ليفركوزن الألماني، ومع تأكد رحيل كارلو أنشيلوتي عن النادي الملكي وتولي تدريب منتخب البرازيل.

موعد بدأ مهمة تشابي ألونسو مع ريال مدريد

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الموثوقة، أن المدرب الجديد سيصل إلى ريال مدريد في أول شهر يونيو ليبدأ مهمته مع الفريق قبل كأس العالم للأندية، وموازًاة مع ذلك، سيبدأ العمل من الآن مع إدارة الفريق من أجل حسم أبرز الانتقالات المطلوبة، وخاصة في المراكز التي تعاني نقصا كبيرا.

ألونسو يضع 3 لاعبين جدد على طاولة ريال مدريد

وأفادت أن عصر ألونسو في ريال مدريد قبل بدأ فعلًا"، وأن البداية ستكون بتعزيز مركز الظهير الأيسر، حيث حدد المدرب المتوج بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن في الموسم الماضي، اسمين إسبانيين لأجل تعزيز هذا المركز، وهو ما يشير في المقابل إلى خروج محتمل لكل من ألابا وميندي.

وكشفت الإذاعة الإسبانية المُقربة من ريال مدريد، أن ألونسو اقترح اسم أليخاندرو جريمالدو الظهير الأيسر لنادي ليفركوزن أو ألفارو كاريراس الظهير الأيسر لنادي بنفيكا، حيث يضع الأول خيارا بارزا كونه يعرفه جيدا ويعتقد أنه الحل الأمثل للتعاقد معه، وإن تعقد الأمر فسيكون ضم كاريراس مثيرا للاهتمام أيضا، خاصة بالنظر إلى عاملي السن والسعر.

وتقدر القيمة التسويقية للظهير الأيسر جريمالدو البالغ من العمر 29 عاما، بـ 40 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".

بينما تقدر قيمة كاريراس البالغ من العمر 22 عامًا بـ 28 مليون يورو، وسيكون خيارا أفضل للمستقبل، لا سيما أنه يتجه لأن يحظى بأول استدعاء مع منتخب إسبانيا قريبا، بعد موسمه الناجح مع بنفيكا.

وذكرت "كادينا سير"، أن المدرب الباسكي طلب الإسراع في حسم صفقة قلب الدفاع الإسباني ذي الأصول الهولندية، دين هويسن، حيث يقدم مستويات كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة نادي بورنموث، ما جعله محل اهتمام الكثير من الأندية وعلى رأسها نادي تشيلسي الذي كان قريبا جدا من ضمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.