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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

 يستضيف ريال مدريد نظيره مايوركا، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني 2024-2025.

وتعد مواجهة مايوركا هي الأولى بعد تأكد رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد رسميًا بنهاية الموسم بعد إعلانه مدربًا لمنتخب البرازيل.

وبات النادي الملكي قاب قوسين أو أدنى من خسارة الدوري الإسباني، إذ يحتاج برشلونة إلى نقطتين فقط لحصد اللقب، مما يعني أن التعادل ضد مايوركا أو الخسارة يمنح لقب الليجا إلى النادي الكتالوني حتى قبل مواجهة إسبانيول في الديربي مساء الخميس.

 

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني 

 وتقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 36 من الدوري الإسباني غدا الأربعاء 14 مايو 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً  بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر والنصف  بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

 تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ريال مدريد أمام مايوركا قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا برصيد 75 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر بعد خسارة الكلاسيكو في الدوري.

في المقابل، يأتي ريال مايوركا في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، ويسعى للحفاظ على تواجده بأحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، إذ يتنافس مع رايو فاييكانو على المركز المؤهل لدوري المؤتمر.

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