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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره ريال مايوركا  ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.
 ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 75 نقطة.

وتلقى ريال مدريد هزيمة في الجولة الماضية بكلاسيكو الليجا، من منافسه وغريمه برشلونة بنتيجة 4-3.

ويتصدر برشلونة الترتيب الآن بفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، ومايوركا في المركز التاسع بـ 47 نقطة.

ويحتاج برشلونة إلى نقطتين فقط لتأمين تتويجه بالدوري الإسباني هذا الموسم، وقد يحسم اللقب اليوم، حال تعادل ريال مدريد أو هزيمته أمام مايوركا، أو يحسمه يوم الخميس إذا حقق الفوز على خصمه إسبانيول.

وكشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين لخوض مباراة ريال مايوركا في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب رباعي الفريق وهم، فينيسيوس جونيور، أوريلين تشواميني بالإضافة إلى رودريجو ولوكاس فاسكيز عن مباراة ريال مايوركا.

قائمة ريال مدريد لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو، فران جارسيا، راوؤل أسينسيو، جاكوبو رامون، ديفيد خيمينيز، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونيوز، جونزالو.

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موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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