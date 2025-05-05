الحوثيون يتوعدون بـ"ضربات مزلزلة" ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية

توعد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين اليمنية، برد "قوي ومزلزل" على الغارات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن، مؤكدًا أن "الرد قادم، والمثل بالمثل، وعلى المعتدين تحمّل العواقب".

القصف الإسرائيلي على اليمن

وشدد القحوم، على أن "القصف الإسرائيلي على اليمن لن يثنيها عن دعم غزة وفلسطين"، محذرًا من أن "العواقب ستكون وخيمة على تل أبيب".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تجدد الغارات الجوية مساء اليوم، حيث شنت الولايات المتحدة ثلاث غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الغارات استهدفت مواقع في الجبال والمناطق المفتوحة دون تحديد حجم الخسائر.

إصابات فى اليمن جراء قصف أمريكي إسرائيلي

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء إصابة 21 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحملة العسكرية الأمريكية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، عقب إعلان الحوثيين استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة.

يُذكر أن الولايات المتحدة شنت، خلال الأسابيع الماضية، مئات الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله، في محاولة للحد من هجماتهم البحرية التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل.



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