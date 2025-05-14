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رياضة

منتخب الشباب يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة، بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الأربعاء استعداداته لمباراته الحاسمة أمام منتخب المغرب التاسعة مساء غد الخميس، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري. 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا على ستاد الدفاع الجوي مساء اليوم، حيث يستضيف مباراته غدا الخميس أمام نظيره المغربي، حتى يعتاد اللاعبون على أرضية الملعب. 

منتخب الشباب يستعد لمواجهة المغرب، فيتو
منتخب الشباب يستعد لمواجهة المغرب، فيتو

تدريبات إستشفائية للاعبي منتخب الشباب

خاض لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة تدريبات استشفائية أمس الثلاثاء فى الجيم وحمام السباحة للتغلب على الإجهاد وفك العضلات وذلك عقب وصول المنتخب من السويس إلى القاهرة لبدء التحضير للقاء المغرب غدا الخميس بستاد الدفاع الجوي فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية الجارية فى ضيافة مصر.

تدريبات ترويحية للاعبي منتخب مصر

وجاءت التدريبات الترويحية لمنتخب الشباب في أجواء تفاؤلية بعد نجاح أحفاد الفراعنة في حجز تذكرة التأهل للمونديال رفقة المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا. ويتطلع أحفاد الفراعنة لمواصلة المسيرة والمنافسة بقوة عن اللقب الأفريقي وسط دعم مكثف من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

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