زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة

شعر سكان محافظتي القاهرة والجيزة قبل قليل بزلزال قوي.

وسجلت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 1:51 صباحًا هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترًا شمال رشيد وبعمق 76 كم.

الهزة تقع في خط طول 27.0 شرقًا و35.12 شمالًا، وورد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أي خسائر في الممتلكات والأرواح.

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