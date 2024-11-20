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رياضة

تعادل مثير يحسم لقاء البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

مباراة البرازيل وأوروجواي،
مباراة البرازيل وأوروجواي، فيتو

تعادل منتخب البرازيل، بهدف لمثله مع أوروجواي، بهدف دون رد على ملعب فونتي نوفا، بالجولة 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

نتيجة مباراة البرازيل وأوروجواي

وافتتح فالفيردي لاعب أوروجواي، التسجيل في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، من أسيست ماكسيميليانو أراوجو، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى البرازيل.


وتمكن سجل جيرسون، لاعب منتخب البرازيل، من إحراز هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى أوروجواي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرازيل إلى النقطة 18 بالترتيب الخامس، كما ارتفع رصيد منتخب أوروجواي، إلى النقطة 20 بالمركز الثاني بتصفيات كأس العالم.

 

تشكيل منتخب البرازيل ضد أوروجواي

وأعلن مدرب السامبا تشكيل منتخب بلاده في مباراة  ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.


وجاء تشكيل منتخب البرازيل الرسمي ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:


حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ماركينيوس، جابريل ماجاليش، أبنير، دانيلو.

وسط الملعب: رافينيا، برونو جيماريش، جيرسون.

خط الهجوم: سافينيو، فينيسيوس جونيور، إيجور جيسوس.

 

تشكيل منتخب أوروجواي ضد البرازيل

بينما جاء تشكيل منتخب أوروجواي الرسمي ضد البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026


حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: ماريا خيمينيز، فاريلا جييرمو، أوليفير ماتياس، مارسيلو ساراتشي.

وسط الملعب: مانويل أوجارتي، فيديريكو فالفيردي، رودريجو بينتاكور.

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