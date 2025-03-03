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رياضة

ديبالا يزين قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروجواي والبرازيل بتصفيات المونديال

ديبالا
ديبالا

شهدت قائمة منتخب الأرجنتين المبدئية لمباراتي تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، أمام أوروجواي والبرازيل عودة النجم باولا ديبالا مهاجم روما الإيطالي.

كان آخر ظهور لديبالا مع المنتخب قبل نسخة العام الماضي من بطولة كوبا أمريكا.

وأعلن المدرب الأرجنتيني قائمة التانجو استعدادا للمباراتين اللتين ستلعبان في الشهر الجاري ويسعى فيهما المنتخب الأرجنتيني لحسم تأهله إلى المونديال.

قائمة منتخب الأرجنتين


وضمت قائمة الأرجنتين 33 لاعبا هم:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، وخيرونيمو رولي، ووالتر بنيتيز.

الدفاع: ناويل مولينا، وجونزالو مونتييل، وكريستيان روميرو، وخيرمان بيتسيلا، وليوناردو باليردي، وخوان فويث، ونيكولاس أوتاميندي، وفاكوندو ميدينا ونيكولاس تاجليافيكو، وفرانسيسكو أورتيجا.

الوسط: لياندرو باريديس، وإنزو فرناندز، ورودريجو دي بول، وإزكييل بالاسيوس، وأليكسيس ماك أليستر، وجيوفاني لو سيلسو، وماكسيمو بيروني، وجوليانو سيميوني، وبنجامين دومينجيز، وتياجو ألمادا.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ونيكولاس جونزاليس، وليونيل ميسي، ونيكولاس باز، وكلاوديو إتشيفيري، وباولو ديبالا، وخوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز، وسانتياجو كاسترو، وأنخيل كوريا. 

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