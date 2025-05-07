لأول مرة، روبي تحيي حفلا غنائيا فى الأردن 30 مايو

تحيي الفنانة روبي حفلا غنائيا مساء يوم 30 مايو الجاري، لأول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية.

حفل روبي في الأردن

ونشرت روبي بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان”.

مسلسل إخواتي

وكانت روبي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “إخواتي” رفقة النجمات نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وغيرهم، حيث حقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

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