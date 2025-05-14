المصروفات والأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

يعتبر التعليم المدمج، بمثابة فرصة جديدة لمن لم يتمكن من إنهاء دراسته الجامعية، والحصول على شهادة عليا، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة البرامج الدراسية المتاحة به، وموعد التقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة له.

ومن أكثر الجامعات التي تشهد إقبالا كبيرا على برامج التعليم المدمج، هي جامعة القاهرة، حيث يتواصل الكثيرون عبر صفحة مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمعرفة كل ما هو جديد بشأن مواعيد التقديم، والرسوم والمصروفات الدراسية.

برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

ويقدم مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة مجموعة من البرامج الدراسية المميزة، ويحق للراغبين التقدم للدراسة بها، طالما انطبقت عليهم شروط التعليم المدمج.

واشتملت برامج مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة على الآتي:

كلية الآداب:

برنامج الترجمة اللغة الانجليزية

برنامج علم النفس

برنامج النشر والحفظ الرقمي

برنامج الدراسات التاريخية

كلية التجارة:

برنامج علوم الأعمال

كلية دار العلوم:

برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية

كلية التربية للطفولة المبكرة:

برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة

برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة

شروط التقدم للتعليم المدمج بجامعة القاهرة

يحق لحملة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات والحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا جميع الدفعات التسجيل في برامج التعليم المدمج، ويشترط مرور عامين على الأقل من الحصول على الثانوية العامة أوما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بشرط وجود إقامة سارية، وأيضا أبناء شمال وجنوب سيناء، كما يشترط اجتياز اختبار القبول.

المصروفات الدراسية لبرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

حددت جامعة القاهرة المصروفات الدراسية لبرامج التعليم المدمج، والتسجيل في كل مادة، وفقا للتخصص، والتي جاءت كالتالي:



تكلفة ملف الالتحاق 250 جنيها، بالإضافة إلى تكلفة المقررات التي يتم تسجيلها. تكلفة تسجيل المادة الواحدة 400 جنيها يضاف 100 جنيه رسوم إدارية. في حالة الامتحان بأحد فروع المركز بالمحافظات، يضاف عليها 200 دولار رسوم إدارية في حالة الامتحان لدى أحد وكلائنا بخارج مصر.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة

صورة من المؤهل.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من الرقم القومى.

صورة من موقف التجنيد.

قيمة الاستمارة 300 جنيه.

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