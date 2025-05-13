الدوري المصري، فوزي الحناوي يتوج رجلا لمباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

الدوري المصري ، توج اللاعب فوزي الحناوي جناح حرس الحدود، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية الليلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فوزي الحناوي في صناعة هدف فريقه في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

فوزي الحناوي، فيتو

البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود

انتهت مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

هدفا مباراة الحرس والبنك الأهلي

تقدم حرس الحدود بهدف سجله عمرو جمال في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

كاد البنك الأهلي أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 88 من عرضية ولا أروع من إسحاقو يعقوبو، سددها يا أنور بغرابة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحدود.

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