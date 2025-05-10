عقب التحقيق معه، زيزو ومحاميه يلتقطان صورة سيلفي داخل الزمالك

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق ومعه المحامي الخاص به أشرف عبد العزيز وهما يلتقطان صورة “سيلفي” عقب انتهاء التحقيق مع اللاعب داخل مقر الزمالك.

وخضع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب مخالفات أخرى.

وتم التحقيق مع اللاعب وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي.

وكان زيزو انقطع عن التدريبات الجماعية بداية من يوم 9 أبريل الماضي ولمدة 25 يومًا قبل أن يعود للتدريبات منذ عدة أيام.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الزمالك يكشف موقف صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت يوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن إصابة محمد صبحي في المفصل الذي يربط بين اليد والذراع.

وأشار أسامة إلى أن الحارس سيخضع إلى أشعة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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