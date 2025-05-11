الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

الزمالك ينتظر رد السفارة الأمريكية بشأن تأشيرة زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي لا تزال في انتظار رد رسمي من السفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن الخطاب الذي أُرسل للاستفسار عن نوع التأشيرة التي حصل عليها أحمد مصطفى “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تصريحاته الأخيرة في التحقيق الذي خضع له.

وأوضح المصدر أن اللاعب أكد خلال جلسة الاستماع التي جرت صباح أمس داخل مقر النادي، أن تأشيرته التي سافر بها إلى الولايات المتحدة كانت بغرض السياحة فقط، وليس لأي غرض آخر، وعلى إثر هذه التصريحات، قامت إدارة الزمالك بمخاطبة السفارة بشكل رسمي للتأكد من صحة أقوال اللاعب، وللوقوف على تفاصيل التأشيرة.

وأضاف المصدر أن النادي ينتظر الرد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن أي خطوات لاحقة سيتم اتخاذها بناءً على ما سترد به السفارة.

وشدد على أن التحقيق الذي تم اليوم هدفه الوقوف على الحقيقة فقط، حرصًا على احترام اللوائح الداخلية للنادي، وضمان الالتزام الكامل من جميع اللاعبين.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة الزمالك للحفاظ على الانضباط داخل الفريق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية.

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