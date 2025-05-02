الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

أول تعليق من طارق مصطفى على عقوبة لجنة الانضباط

طارق مصطفى
طارق مصطفى

 أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن غضبه بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام فاركو بالدوري الممتاز.

وكتب طارق مصطفى عبر حسابه: “بصراحة مفيش كلام اقدر اقوله علشان واثق أن ربنا هيجبلي حقي”.

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 وانتهت مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي بنتيجة 2/4 للبنك، أمس الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف فريق البنك الأهلي، سعيدو سيمبوري وياو أنور وأحمد ياسر ريان وأحمد مدبولي، بينما أحرز محمد رضا بوبو وفخري لاكاي هدفي فريق سيراميكا. 

 

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

بهذه النتيجة، يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مدربه مصطفى، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل سيراميكا بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس برصيد 27 نقطة ضمن منافسات مجموعة التتويج.
 

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البنك الاهلي طارق مصطفى الدوري المصري

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