أول تعليق من طارق مصطفى على عقوبة لجنة الانضباط

أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن غضبه بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام فاركو بالدوري الممتاز.

وكتب طارق مصطفى عبر حسابه: “بصراحة مفيش كلام اقدر اقوله علشان واثق أن ربنا هيجبلي حقي”.

وانتهت مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي بنتيجة 2/4 للبنك، أمس الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف فريق البنك الأهلي، سعيدو سيمبوري وياو أنور وأحمد ياسر ريان وأحمد مدبولي، بينما أحرز محمد رضا بوبو وفخري لاكاي هدفي فريق سيراميكا.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

بهذه النتيجة، يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مدربه مصطفى، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل سيراميكا بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس برصيد 27 نقطة ضمن منافسات مجموعة التتويج.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.