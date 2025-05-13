المقاولون 2006 يتوج بلقب بطولة منطقة القاهرة لكرة القدم

توج فريق المقاولون العرب مواليد 2006 بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق السكة الحديد بهدف نظيف، سجله يوسف صابر في المباراة التي أقيمت على ملعب دار ضباط الوقود.

ويعكس هذا النجاح الجهود المبذولة والدعم المستمر من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، الذي عبر عن فخره بأداء الفريق.



كما هنأ المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، اللاعبين والجهاز الفني على الروح القتالية والمستوى المتميز الذي قدموه من أجل تحقيق لقب البطولة.

ويقود قطاع الناشئين بنادي المقاولون، يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين،ومعتصم بالله محمد، المشرف على الفريق.

ويقود جهاز المقاولون 2006 إبراهيم البهنسي، عبد الرحمن حسين مدرب، وحمدي حسين مدرب حراس المرمى، أحمد جمال الإداري، ومنصور عبد المعين أخصائي إصابات ملاعب.

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