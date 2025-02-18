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رياضة

منطقة القاهرة تفتتح الرخصة الأفريقية B 8 وB 9 غدًا

منطقة القاهرة تفتتح
منطقة القاهرة تفتتح الرخصة الأفريقية B 8 وB 9

تفتتح منطقة القاهرة لكرة القدم، بقيادة محمد حشيش، غدا الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين، للمجموعتين الثامنة والتاسعة وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

 

ومن المقرر أن يشهد محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، افتتاح الرخصة الأفريقية B8 وB9، غدا بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية  في مصر.


 

وكان الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمدربين الذين تم قبولهم للمشاركة في الدورة.

 

وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة،عاطف عطية ومحمد طه مقرر لجنة المدربين وكريم علام  .

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منطقة القاهرة لكرة القدم محمد حشيش اتحاد الكرة هاني ابوريده الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف

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