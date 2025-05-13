الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: إطلاق 3 صواريخ من ‎اليمن اليوم باتجاه إسرائيل

صواريخ من اليمن،
صواريخ من اليمن، فيتو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق 3 صواريخ من ‎اليمن اليوم باتجاه دولة الاحتلال.

 

توقف الرحلات الجوية في مطار بن جوريون بسبب صاروخ من ‎اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون أثناء اعتراض صاروخ من ‎اليمن.

اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عُمان توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين  والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية العمانية فى بيان لها: الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.

وقال ناطق بوزارة الخارجية العمانية، إنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء، بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين 

وتابع: في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن التوصل لصفقة مع الحوثيين تنهى إطلاق النار بعد تعهد الجماعة بعد اعتراض السفن فى البحر الأحمر.

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اليمن مطار بن جوريون الحوثيين الاحتلال

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