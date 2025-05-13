مسلسل آسر الحلقة 32، وفاة فيصل واتفاق ثلاثي بين راغب وغازي وعزت للنصب على آسر

مسلسل آسر الحلقة 32، تتصاعد وتيرة الأحداث وتتشابك الخيوط بشكل درامي مشوق في الحلقة 32 من مسلسل “آسر”، حيث يبدأ المشهد بصدمة كبيرة يتلقاها راغب بعد اعتراف حياة له بأن جاد ليس ابنه، بل هو ابن مجد.

يتأثر راغب بشدة، وتدخل حياة معه في حديث جاف وقاسٍ، يدفعه إلى مغادرة المنزل غاضبًا، بعدما كاد أن يعتدي عليها، ويتجه راغب بعدها إلى نور، بينما يبقى آسر وحيدًا في غرفته، غارقًا في أفكاره.

اجتماع ناي وآسر من جديد

تتصل حياة بآسر، تطلب لقاءه بعدما تركها راغب وحيدة، لكنه لا يستجيب فورًا، لأنه تلقى مكالمة هاتفية من عزت يخبره فيها بمرور ناي بأزمة صحية حينما كانت معه في المطعم.

يأتي آسر ويحملها ويأتي بطبيب للاطمئنان عليها، ويختار آسر البقاء بجانبها، إلى أن يسمع صوتًا غريبًا في الأسفل.

عندما يهبط آسر ليتفقد الأمر، يجد رجالًا غرباء في المنزل، يشتبك مع أحدهم، بينما الآخر يُقتل على يد الخال، الذي يخبر آسر بأنه لن يتركه وحيدًا في هذا الصراع.

في جهة أخرى، تكون لارا برفقة شاب تعرفت عليه صدفة ولكنه يحاول قتلها في مكان منعزل، لولا ظهور جابر بشكل مفاجيء لينقذها.

رحيل صادم لفيصل

أما فيصل، فكان يجلس وحيدًا على شاطئ البحر، ممسكًا بزجاجة خمر، ثم يقرر أن يمنحها لرجل يجلس بالقرب منه فجأة، يستدير الرجل ويشهر مسدسًا ويطلق النار على فيصل عدة مرات، في مشهد صادم يتضح لاحقًا أنه جزء من خطة عزت الذي يسعى لتفريق آسر عن رفاقه واحدًا تلو الآخر ويستغل وجود كل منهم في لحظة منفردين.

يصل آسر والخال إلى فيصل، ويحاولان إنقاذه بنقله إلى المستشفى، لكن فيصل يلفظ أنفاسه الأخيرة، مما يُشعل الغضب والحزن في قلب آسر ورفاقه.

نهاية مسلسل آسر الحلقة 32

في نهاية الحلقة، يطلب عزت من راغب أن يأتي إليه، وحين يصل، يشهر عليه هو وغازي السلاح ويهددانه بالقتل، لكن المفاجأة تكون بانقلاب عدت على غازي، ليبدأ تهديدهما معًا، قبل أن يتفق الثلاثة في النهاية على عدم قتل بعضهم، بل الاتفاق على خداع آسر والنصب عليه.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.