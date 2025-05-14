الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية
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تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

حيث يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مواد " القرآن الكريم والتربية الإسلامية"، فيما يؤذي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "الفقه، والنحو والصرف".
 

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفقًا للجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.
 

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